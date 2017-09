Adolescente é preso por tentativa de assalto a um salão de beleza em Penedo

O adolescente com as iniciais J.A.J.A.S, de 17 anos, foi preso nesta quarta-feira, 27, por tentativa de assalto a um salão de beleza localizado na Rua São José, parte baixa do município ribeirinho de Penedo.

Segundo informações da polícia, o menor entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ao sair, ele percebeu que a moto que ele estava guiando estava com problema, tentou evadir do local a empurrando pela rua. As guarnições da P2, Força Tarefa e Rocam foram acionadas e conseguiram capturar o meliante.

Ao ser abordado pela polícia, J.A.J.A.S. foi revistado e foi encontrado em sua cintura um simulacro de arma de fogo indistinguível de uma arma de verdade (arma de air soft proibida no Brasil).

Pelo fato foi conduzido para a Delegacia Regional de Penedo onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência por ter praticado o ato infracional equiparado ao crime de Tentativa de Roubo.

Fonte: 11º BPM