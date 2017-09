Comissão de Arbitragem divulga escala para a 4ª rodada da 2ª Divisão

A Comissão de Arbitragem da Federação Alagoana de Futebol (CA-FAF) realizou nesta quinta- (28) o sorteio dos árbitros e assistentes que atuarão na 4ª rodada do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão deste fim de semana. O jogo de abertura da rodada será entre Dimensão Saúde e Penedense, no sábado (30), às 16h no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

Jonata de Souza Gouveia (FAF) apita o jogo. Seus assistentes serão Benilson dos Santos (FAF) e Francisco Raimundo Freitas Júnior (FAF). Andrey Matheus Tenório Barreto será o quarto árbitro (FAF).

No domingo (01), três jogos sob portões fechados completam a rodada. Essas partidas iniciam às 15h e acontecerão sem a presença de público, em virtude de os Estádios ainda não possuírem todos os Laudos vigentes, como prevê a Portaria 290/2015 do Ministério dos Esportes.

Em Maceió, no Estádio João Batista, no Tabuleiro do Martins, o Agrimaq enfrenta o Comercial de Viçosa com arbitragem de José Jaini Oliveira Bispo (FAF), sendo auxiliado por Érico Eduardo Ferreira (FAF) e Fernanda Felix da Silva (FAF). Felype Wanderley Urubá (FAF) será o quarto árbitro.

Na Massagueira, em Marechal Deodoro, o São Domingos encara o Santa Cruz no estádio Cordeirão. Thiago Nunes dos Santos (FAF) apita o jogo. Wladson Michellangelo Oliveira (FAF) e Gabriel Henrique Cabral (FAF) serão os assistentes. O quarto árbitro será Aldemir Romão Lopes (FAF).

E na cidade de Passo de Camaragibe, no estádio Flor do Camará, o Desportivo Aliança duela contra o Ipanema. O árbitro desta partida será Helder Brasileiro de Aquino (FAF). Maria de Fátima Mendonça (FAF) e Wellington Thiago de Almeida (FAF) serão seus assistentes. Marcos Fernando Vieira (FAF) será o quarto árbitro.

Fonte: FAF