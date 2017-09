Homem é preso após tentar tocar fogo em mulher no agreste

Mais uma mulher foi vítima de violência em Alagoas, desta vez a ocorrência foi registrada nesta quinta-feira, 28, no Centro da cidade de Junqueiro, no agreste alagoano. Na ocasião, um homem tentou tocar fogo em uma mulher e em seus pertences.

De acordo com o relatório do 3º Batalhão de Policiamento Militar, Gilmar Luiz da Silva, 45 anos, foi detido em flagrante e conduzido para a Central de Polícia Civil em Arapiraca.

As informações dão conta que ele tentou tocar fogo em uma mulher. As motivações do crime não foram informadas à imprensa.

Girau do Ponciano

Já na cidade de Girau do Ponciano, também no agreste alagoano, Marcos Ferreira da Silva, 26 anos, foi detido em flagrante e enquadrado na Lei Maria da Penha.

As informações do relatório dão conta que o acusado agrediu a namorada, que terá a identidade preservada. A vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para a Unidade de Emergência do Agreste.

Seu estado de saúde não foi informado.

Fonte: AL24horas