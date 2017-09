Prefeitura de Penedo realiza I Seminário de eficiência administrativa

Funcionários públicos municipais de todas as secretarias compareceram ao I Seminário de eficiência administrativa, realizado pela prefeitura de Penedo no ginásio do Complexo Educacional e Esportivo Governador Moacir Andrade, estando inserido no programa de capacitação e eficiência administrativa. Na palestra “A motivação como base do funcionalismo público”, o Palestrante show Pedro Paulo luz usou de muita irreverência, para mostrar aos presentes à necessidade da capacitação continua, como forma de alcançar suas metas.

Além da palestra ocorreram sorteios de brindes para os funcionários públicos e prêmios para as duas caravanas mais animadas, além da apresentação do balé da Escola municipal de educação básica Santa Luzia.

O coordenador de Administração Luciano Barros Lucena afirmou que esse é o inicio do programa de eficiência administrativa, que contará com ciclos de capacitações que ocorreram em parcerias com instituições como o SEBRAE e SENAI, sendo importante capacitar os funcionário públicos para trabalhem com eficiência.

“Eficiência, é o que o munícipe precisa, assim com essa meta damos início a esse trabalho fruto de um planejamento realizado. Os funcionários poderão realizar três cursos entre as seguintes opções: Motivação Pessoal, Marketing Pessoa, planejamento estratégico, gestão de contratos, elaboração de projetos e termo de referencia, planilhas de Excel e a importância das redes sociais como ferramenta de trabalho”, explicou.

O palestrante Pedro Paulo Luz iniciou a palestra falando sobre o nível de exigência do serviço público que aumentou com o passar dos anos, sendo que muitas vezes as pessoas não acompanharam essas mudanças. Usando de mágicas e dinâmicas com o público presente, Pedro Paulo Luz mostrou a necessidade de mudança pessoal ,para que as pessoas comecem a mudar a realidade ao redor. “Se quiser mudar algo, comece por você”.

Outra temática abordada foi com relação à necessidade de motivação, que inclui principalmente a vontade de fazer e a capacidade de coloca-la em ação. Nesse contexto é importante estar motivado, para que todos possam realizar suas funções na administração pública de forma eficiente, sendo a auto valorização um componente fundamental nessa questão.

“É importante valorizamos o que temos e pensarmos em quantas conquistas já tivemos por meio de nosso trabalho, alcançando também o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal”, salientou.

Fonte: Assessoria