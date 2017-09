Vereador é socorrido em estado gravíssimo após acidente na AL-220

É gravíssimo o estado do vereador pelo município de Piranhas, Cleiton Barros, que se envolveu em um acidente na madrugada dessa sexta-feira, 29, em um dos trechos da AL-220, nas imediações de Piau, na cidade do baixo São Francisco alagoano.

Cleiton de Xoxo, como é conhecido, estava em um veículo Gol vermelho, placa QKW-7399, quando teria perdido o controle da direção e capotado.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Clodolfo Rodrigues, em Santana do Ipanema, onde permanece sedado e entubado.

No final da manhã, o paciente foi transferido para o Hospital de Emergência (HE) do Agreste, e segundo boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, ele permanece na Área Vermelha e passa por exames de tomografia. O estado de saúde do vereador ainda é considerado grave.

As informações dão conta que o veículo ficou totalmente destruído. O caso, possivelmente, será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

A vítima é filiada ao PSDB e faz oposição ao atual gestor da cidade.

com Radar 89