Penedense perde para o Dimensão Saúde por 2 a 1 fora de casa

O Penedense foi até a cidade de Palmeira dos Índios, no estádio Juca Sampaio, enfrentar a equipe do Dimensão Saúde, seu concorrente direto na briga pela vaga de acesso ao futebol de elite de Alagoas para o próximo ano. As falhas individuais foram determinantes e o time ribeirinho saiu derrotado do confronto por 2 a 1.

O jogador Etinho marcou os dois gols para o Dimensão Saúde, enquanto que o jogador William, descontou para o Penedense. Com a derrota, a primeira no campeonato, o alvirrubro do cajueiro grande permanece com sete pontos na tabela, enquanto que o Dimensão Saúde com a vitória, soma dez pontos e assume a liderança do certame alagoano.

O Sport Club Penedense voltar a jogar no próximo domingo, 08/10, no estádio Dr. Alfredo Leahy, contra o Comercial de Viçosa.

GOLS DA PARTIDA

1º Gol do Dimensão Saúde (Etinho) – Narração: Valdi Fernando

FICHA TÉCNICA

Jogo: Dimensão Saúde 2×1 Penedense

Campeonato: 2ª Divisão de Alagoas 2017

Estádio: Juca Sampaio

Cidade: Palmeira dos Índios/AL

Árbitro: Jonatas de Souza Gouveia

Assistentes: Benito dos Santos e Francisco Raimundo

Renda: R$ 975,00

Público: 155 pagantes

Times

Dimensão Saúde – Diego. Lázaro, Beto, Jadson, Ailson e Cesar. Ivan (Geovanio), Deisinho, Juninho e Gutemberg. Alan e Etinho (Murilo). Técnico: Jaelson

Penedense – Tiago. Elenilton, Jeferson, Wesley e Drey. Valdemir, Tiago, Cicero (Anderson) e Jan. Wesley Souza (André Saúde)-(Geovane) e William. Técnico: Evanilson Nunes.

Gols.:

Dimensão Saúde: Etinho aos 8′ e 31′ do 2º tempo.

Penedense: William aos 19′ do 2º tempo.

por Redação