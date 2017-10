Polícia apreende suspeito de dopar e estuprar adolescente

Um adolescente de 14 anos foi apreendido em flagrante na noite deste sábado (30), suspeito de estuprar um jovem de 13 anos, no bairro da Primavera, em Arapiraca. De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a vítima relatou estava em uma pracinha e teria desmaiado após o suspeito ter colocado um pano em seu rosto.

Ainda de acordo com informações do BPM, a vítima informou que à polícia que teria acordado em um terreno baldio com as calças abaixadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o adolescente foi encaminhado para a Unidade de Emergência do Agreste, onde foi constato o estupro.

De acordo com os militares, após a apreensão o suspeito confessou o crime e disse que outro adolescente também participou do estupro.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal e foi submetida a um exame de conjunção carnal. O Conselho Tutelar da região foi acionado para acompanhar o caso.



*Com 3°BPM