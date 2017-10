Tráfico de drogas: militares efetuam prisões em Arapiraca, Maceió e Penedo

Durante ocorrências distintas nas ultimas 24 horas, policiais militares efetuaram diversas prisões nos municípios de Arapiraca, Penedo e Maceió. Sete foram presos e um menor apreendido suspeitos de tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, no bairro Santos Dumond, parte alta da capital, a Força Tática do BPGd durante patrulhamento na área abordou três indivíduos em atitudes suspeitas e apreendeu com eles 75 gramas de maconha, 43 bombinhas e mais três tabletes pequenos da mesma droga; além de uma balança de precisão e R$ 14,00 em espécie.

Eduardo Rodrigues da Silva , de 19 anos, Carlos Jorge Peixoto da Silva Filho, de 25 anos, Lucas da Silva Melo, 23 anos e Bruno Laurindo Vieira Alves, de 22 anos, foram apresentados na Central de Flagrantes para os devidos procedimentos.

No município de Arapiraca, as equipes da Força Tática e Força Tarefa do 3º BPM, apreenderam drogas em poder de Peter Tenório de Lima, de 20 anos, Jeferson dos Santos, de 22 anos, e de um adolescente de 16 anos, os quais estavam em atitudes suspeitas quando foram abordados no bairro Manoel Teles. Na ação foram apreendidos 960 gramas de maconha durante uma busca na residência de um deles. O trio foi conduzido à Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Já no município de Penedo, região do Baixo São Francisco, uma equipe da Radiopatrulha do 11º BPM em patrulhamento ordinário pela Vila Matias avistou Rafaela Santos de Olievira, de 23 anos, em atitudes suspeitas. Deflagrada a abordagem, foi constatado que ela portava dois quilos de maconha escondidas em uma sacola de plástico. Após o flagrante, a infratora foi conduzida para a Delegacia Policial para os procedimentos cabíveis.

