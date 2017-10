Artesãos podem se inscrever em edital para feira nacional até esta quarta-feira (4)

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) está com edital aberto para a seleção de oito artesãos ou entidades do Estado interessados em participar da 28ª Feira Nacional do Artesanato, que será realizada em Belo Horizonte, entre os dias 5 e 10 de dezembro. As inscrições seguem abertas até esta quarta-feira (4).

A fim de promover a transparência no processo de seleção dos profissionais que integram o estande de Alagoas nos eventos, a gerência de Design e Artesanato da Sedetur receberá as inscrições por e-mail, pelos Correios e, presencialmente, no horário de 8h às 17h, na sede da secretaria, localizada no bairro do Jaraguá.

Para realizar a candidatura é necessário que o artesão esteja cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), com carteira nacional dentro do prazo de validade. O edital pode ser conferido no site da Sedetur.

Baixar o edital através deste link:

http://www.sedetur.al.gov.br/images/estrutura/Arquivos/Edital_de_chamamento_para_feiras_PAB_2017_BH.pdf

Fonte: Agência Alagoas