Secretaria de Saúde apresenta prestação de contas quadrimestral em Audiência Pública

Cumprindo o que rege a determinação legal (art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 2012) para apresentação em audiência pública, pelo gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) ao Poder Legislativo, o Relatório Quadrimestral da Saúde com informações sobre aplicação de recursos, auditorias, oferta e produção de serviços e indicadores da área de saúde, o Secretário Municipal de Saúde, Pedro Madeiro, esteve juntamente com sua equipe técnica no último dia 28 de setembro, na Câmara de Vereadores para atender o que determina a lei.

Com tempo determinado pela Casa de Leis de 1 hora para a apresentação de todo o relatório, a equipe técnica da Secretaria de Saúde buscou de forma concisa e prática, discorrer perante os edis e a população penedense, sobre os números que marcaram a saúde pública penedense nos últimos meses, levando ao público presente, melhor entendimento e percepção dos avanços alcançados e ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, prezando pela qualidade e agilidade na prestação de serviços.

De acordo com o secretário Pedro Madeiro, a participação da equipe nas Audiências Públicas tem mostrado com clareza os avanços que a Prefeitura de Penedo tem alcançado nos últimos anos. Para Madeiro, apesar dos cortes por parte do Governo Federal, o equilíbrio financeiro do município de Penedo que tem o Conisul como parceiro, tem possibilitado a oferta de mais serviços, apesar do pouco que se recebe.

“Não podemos esquecer que fazer saúde pública no nosso Brasil é algo que ainda implica em dificuldades gigantescas diante da falta de recursos para atender a demanda que realmente se faz necessário, mas, em Penedo temos andado na contramão da crise e enquanto outros municípios não enxergam outra saída a não ser o fechamento de unidades de saúde, aqui nós estamos investindo na modernização de equipamentos e aumento da oferta de serviços”, declarou Madeiro.

