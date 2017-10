SMTT promove operação conjunta com a PM para disciplinar trânsito em dias de feira-livre

Objetivando disciplinar o trânsito de ciclomotores e automóveis em áreas apenas permitidas nos dias de feira-livre em Penedo, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT, promoveu na manhã do sábado (30), uma operação conjunta com a Polícia Militar, focando a organização do fluxo de veículos para possibilitar melhor condições de venda aos feirantes e promover condições adequadas de tráfego aos consumidores.

Durante a operação diversos ciclomotores foram alvo dos agentes de trânsito e dos PM’s, a fim de identificar seus proprietários para a orientação disciplinar, sendo na ocasião, oito veículos ciclomotores apreendidos por irregularidades em seus registros e licenciamentos. Alguns automóveis que estavam estacionados em situação irregular também foram recolhidos devido ao fato dos condutores não portarem no momento da abordagem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, Ricardo Araújo, as ações educativas já vêm acontecendo de forma contínua para que os motoristas passem a adotar atitudes que não tumultuem o trânsito em dias de feira-livre. Ricardo lembrou que pelo fato dos agentes de trânsito ainda não ser detentores do poder de multa, são alvos de grosseria e agressões verbais de motoristas deseducados.

“Temos orientado a todos em relação as vias que devem ser tomadas apenas como via única e também sobre possíveis penalidades por infrações como por exemplo, estacionar em cima das calçadas, algo que já está previsto no Código Nacional de Trânsito, sendo dessa forma, necessário a partir de agora fazermos o trabalho conjunto com a PM que age conforme o que rege a lei diante das penalidades previstas”, explicou o superintendente.

Fonte: Assessoria