Brasil estreia diante da Súiça na Copa do Mundo da Rússia em 2018

O Brasil conheceu nesta sexta-feira (1º) os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Em sorteio realizado em Moscou, ficou definido que a seleção brasileira ficará no grupo E, e enfrentará a Suíça na partida de estreia. Juntam-se também a essa chave, as seleções da Costa Rica e Sérvia.

A estreia brasileira diante dos suíços acontece no dia 17 de junho (domingo) na cidade de Rostov. Cinco dias depois, a seleção volta a campo em São Petersburgo, para encarar a Costa Rica, encerrando sua participação na primeira fase do torneio, diante da Sérvia, no dia 27 de Junho (quarta) em Moscou.

Segundo o regulamento da Fifa, o primeiro colocado do grupo do Brasil vai encarar o segundo colocado do grupo da Alemanha nas oitavas de final. Por sua vez, o segundo colocado da chave brasileira enfrenta o líder do grupo dos atuais campeões do mundo. Se avançarem como líderes em suas chaves, Brasil e Alemanha só poderão medir forças na decisão do mundial.

A seleção do técnico Tite estava no pote 1 ao lado dos países mais bem colocados do ranking da Fifa e da anfitriã, Rússia.

Os grupos da Copa do Mundo ficaram assim:

Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito, Arábia Saudita

Grupo B: Portugal, Espanha, Irã, Marrocos

Grupo C: França, Peru, Dinamarca, Austrália

Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia, Nigéria

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica, Sérvia

Grupo F: Alemanha, México, Suécia, Coreia do Sul

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia, Panamá

Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal, Japão

Fonte: Gazetaweb