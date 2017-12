Homens de Penedo participam em massa das ações do Novembro Azul realizadas pela Secretaria de Saúde

O que parecia continuar sendo tabu já foi quebrado nos primeiros dias das ações e atividades do ‘Novembro Azul’, realizadas pela Secretaria

Municipal de Saúde. Com ponta pé inicial dado no Povoado Cooperativa 1º Núcleo, os técnicos da atenção básica já se surpreenderam com o número de homens que se fizeram presentes no Posto de Saúde para participar do início da campanha que tem foco na prevenção do câncer de próstata.

Durante o mês de novembro todas as Unidades de Saúde do município entraram no clima da prevenção ao câncer de próstata e ofertaram aos pacientes e usuários do SUS, testes rápidos de HIV, hepatite e glicemia, disponibilizou aferição de pressão arterial, promoveu rodas de conversa e atendimento de saúde bucal, salas de espera com os NASFs, ofertou consultas médicas em todos os postos com realização do PSG, exame mais usado para diagnosticar o câncer de próstata, além de receber os usuários em alguns postos com um farto café da manhã.

Para o Secretário de Saúde, Pedro Madeiro, o Novembro Azul em Penedo, mais uma vez surpreendeu e superou as expectativas. De acordo com Pedro Madeiro diversas ações foram preparadas em todas as unidades sendo reservado o dia 24 como ‘Dia D’ do Novembro Azul, onde no Centro de Saúde 3, diversas atividades foram desenvolvidas durante todo o dia, sendo ofertadas inclusive consultas com urologistas durante todo o dia.

“A sensação do dever cumprido e a certeza de que o trabalho deve continua é o nosso combustível para seguir zelando do nosso maior patrimônio que é a nossa gente”, declarou Pedro Madeiro.

Fonte: Assessoria