Rede estadual oferta mais de 52 mil vagas para pré-matrícula online de novatos

A rede pública estadual vai ofertar mais de 52 mil vagas para alunos novatos no ano letivo 2018. A pré-matrícula online começa a partir de segunda-feira (4) pelo site www.matriculaonline.al.gov.br e se estende até o dia 10 de dezembro. As vagas disponibilizadas são para as séries de entrada: 1º ano do ensino fundamental, 6º ano do ensino fundamental, 1º ano do ensino médio, 1º ano do ensino médio integral, 1º ano do ensino médio integrado profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1º e 5º períodos diurnos e 1º e 6º períodos noturnos do Fundamental e 1º período do Médio.

Para 2018, a rede estadual de ensino contará com 50 escolas de ensino integral espalhadas por Maceió, Arapiraca, Coruripe, Campo Alegre, Teotônio Vilela, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios, Major Izidoro, Viçosa, Capela, Girau do Ponciano, Santana do Ipanema, Olho d’Água das Flores, União dos Palmares, São José da Laje, Murici, Batalha, Pão de Açúcar, São José da Tapera, Penedo, Porto Calvo, Matriz de Camaragibe, Delmiro Gouveia, Água Branca, Rio Largo, Pilar e Marechal Deodoro. Ao todo, serão 7.960 vagas na pré-matrícula online só para as escolas de ensino integral.

“Este ano, a novidade, é que, além das turmas de 1ª série de ensino médio, o ensino integral vai atender também ao ensino fundamental, com ofertas para turmas de 1º e 6º anos do ensino fundamental na pré-matrícula online”, destaca Márcia Rodrigues, supervisora de Documentação e Vida Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Passo a passo

No período de 4 a 10 de dezembro, os estudantes (se forem de maiores de idade) ou seus pais/responsáveis devem acessar o site www.matriculaonline.al.gov.br e clicar em pré-matrícula para iniciar o cadastro. Neste primeiro momento, será necessário preencher os dados pessoais do aluno e escolher a unidade escolar, turno, tipo de ensino e ano/série/ etapa almejadas. No ato de preenchimento, é preciso apontar outras duas opções de escola, além da que foi apresentada como primeira opção.

“No momento de preenchimento, é fundamental atentar para alguns detalhes, como, por exemplo, informar se o estudante possui algum tipo de deficiência, se possui algum irmão que já estude na unidade de ensino almejada, se já é aluno da rede estadual. Quem não tiver como imprimir o comprovante de inscrição, precisará anotar o número de protocolo gerado, o qual será solicitado nas próximas etapas da matrícula. É importante que os pais façam a pré-matrícula e não deixem seus filhos fora da escola. As Gerências Regionais de Educação e as escolas estaduais estarão à disposição para esclarecimento de dúvidas e efetivação da pré-matrícula”, orienta Márcia.

Após a efetivação da pré-matrícula, os interessados devem retornar ao site www.matriculaonline.al.gov.br no período de 13 a 31 de dezembro de 2017 para consultar a escola para a qual o aluno foi selecionado, bem como para saber o local e data para a confirmação da matrícula. Esta última etapa, que garante de fato a vaga na escola, deve ser feita presencialmente no período de 2 a 5 de janeiro de 2018 com toda a documentação solicitada pelo sistema.

Fonte: Agência Alagoas