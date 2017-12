Eletrobras inaugura nova linha de distribuição do sertão

A Eletrobras Distribuição Alagoas inaugurou neste sábado (02) a nova linha de distribuição que interliga as subestações de Delmiro Gouveia e Olho d’Água das Flores. O evento aconteceu na subestação de Olho d’Água das Flores e reuniu autoridades e representantes da Empresa.

A obra traz uma maior confiabilidade do sistema elétrico e uma sensível melhoria nos níveis de tensão dos municípios de Água Branca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Dois Riachos, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Izidoro, Monteirópolis, Olho d’Água das Flores, Olho d’Água do Casado, Santana do Ipanema, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Pariconha, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, São José da Tapera, Traipu e Carneiros.

“Esta obra é um verdadeiro marco para o sistema elétrico do sertão de Alagoas”, declara Adjar Barbosa, presidente da Eletrobras, apontando que o empreendimento abrange a construção de mais de 80km da nova linha de Distribuição, a ampliação das duas subestações e a construção de redes de média de tensão que fazem o fornecimento de energia para municípios do sertão.

“Investimos R$ 25 milhões para beneficiar mais de 277 mil clientes da Eletrobras. Neste ponto, quero destacar o nobre e enorme esforço de todos os colaboradores que fazem a Empresa, e que empreendem com grande afinco e zelo, um esforço diário para servir à Eletrobras e para levar conforto a toda a sociedade alagoana”, completa Adjar Barbosa.

“Quero parabenizar todos os colaboradores da Eletrobras, que trabalham para levar uma energia de melhor qualidade a Alagoas”, declarou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. “Fico feliz como alagoano, de ver esse investimento que vai dar cara nova para o Estado”, afirma.

Presente no evento, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, apontou que a obra é importante para o desenvolvimento econômico do Estado: “ela é um recado muito claro para a iniciativa privada de que eles podem vir investir com empreendimentos para gerar emprego e renda para a Alagoas”.

Fonte: Assessoria