FIFA sorteia grupos da Copa do Mundo da Rússia. Veja tudo em detalhes

A Fifa sorteou nesta sexta-feira os grupos da Copa do Mundo de 2018. A seleção brasileira foi sorteada no grupo E, ao lado de Suíça (que veio do pote 2), Costa Rica (pote 3) e Sérvia (pote 4).

Como cabeça-de-chave do grupo E, o Brasil fará sua estreia contra a Suíça, na Rostov Arena, em Rostov-on-Don, dia 17 de junho.

Na 2ª rodada, encara Costa Rica, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, dia 22 de junho.

Por fim, encerra a fase de grupos contra a Sérvia, na Arena Otkrytiye, em Moscou, dia 27 de junho.

O Mundial começa no dia 14 de junho, com Rússia x Arábia Saudita, no estádio Luzhniki, em Moscou.

Já a grande decisão está marcada para 15 de julho, novamente no Luzhniki.

Confira os caminhos do Brasil nos mata-matas:

Se passar em 1º lugar

Se avançar como líder da chave, o Brasil encara o 2º colocado do grupo F, que tem Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

A partida das oitavas seria na Cosmos Arena, em Samara, dia 2 de julho.

Na sequência, nas quartas, a seleção enfrentaria o vencedor do 1º do grupo G (Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra) e 2º do grupo H (Polônia, Senegal, Colômbia e Japão).

O duelo das quartas seria na Kazan Arena, em Kazan, em 6 de julho.

Chegando à semi, os brasileiros encaram alguma equipe que tenham vindo dos grupos A (Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai), B (Portugal, Espanha, Marrocos e Irã), C (França, Austrália, Peru e Dinamarca) ou D (Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria).

Os adversários mais temidos seriam Uruguai, Portugal, Espanha, França ou Argentina.

Esse jogo seria no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, em 10 de julho.

Na final, portanto, o Brasil pode encontrar a Alemanha, caso ela passe como 1ª do grupo F, ou a Inglaterra, se ela avançar como 2ª do grupo G, além da Argentina, se ela passar como líder do grupo D.

A decisão é no estádio Luzhniki, em Moscou, dia 15 de julho.

Se passar em 2º lugar

Se avançar como 2º colocado da chave, o Brasil encara o 1º colocado do grupo F, que tem Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

Portanto, pode enfrentar os alemães já nas oitavas, caso os teutônicos lideram sua chave.

A “revanche do 7 a 1” aconteceria em 3 de julho no estádio Krestovsky, em São Petersburgo.

Passando, os comandados de Tite encaram o vencedor do confronto entre o 1º colocado do grupo H (Polônia, Senegal, Colômbia e Japão) e o 2º do grupo G (Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra).

Esse duelo seria na Cosmos Arena, em Samara, dia 7 de julho.

Avançando, os brasileiros encaram alguma equipe que tenham vindo dos grupos A (Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai), B (Portugal, Espanha, Marrocos e Irã), C (França, Austrália, Peru e Dinamarca) ou D (Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria).

Os adversários mais temidos seriam Uruguai, Portugal, Espanha, França ou Argentina.

Este jogo seria no estádio Luzhniki, em Moscou, dia 11 de julho.

Na final, portanto, o Brasil pode encontrar a França, caso ela passe como 1ª do grupo C, ou Portugal/Espanha, se eles avançarem no 2ª do grupo B, além da Argentina, se ela passar como vice-líder do grupo D.