Governador confirma pagamento do 13º de todo funcionalismo para o dia 15

O governador Renan Filho anunciou nesta sexta-feira (1) o pagamento do décimo terceiro do funcionalismo estadual para o dia 15 de dezembro. Todas as faixas salariais terão o valor creditado nesta data.

“Estamos iniciando o último mês do ano e eu queria fazer um agradecimento ao servidor público estadual, que esteve presente em cada conquista de Alagoas em 2017. Um ano especial como esse merece mais do que um ‘obrigado’. Por isso, eu estou antecipando o pagamento do décimo-terceiro de todo o funcionalismo do Estado”, disse Renan Filho em vídeo veiculado em suas redes sociais.

O ajuste fiscal que reequilibrou as contas públicas e permitiu uma histórica retomada de investimentos com recursos próprios foi citado pelo governador como elemento que possibilita que Alagoas mais uma vez seja uma exceção no país. Enquanto a maioria dos Estados vive dificuldades para honrar com o pagamento do décimo terceiro de seu funcionalismo, o Governo de Alagoas dá exemplo de seriedade e responsabilidade na gestão.

“As contas equilibradas do governo nos permitem fazer isso e, além de beneficiar diretamente cerca de 74 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, vamos injetar quase R$ 299 milhões na economia estadual, favorecendo comércio, serviços e fazendo o mercado local girar mais forte”, afirmou.

Fonte: Agência Alagoas