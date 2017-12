Servidor comparece e elege novos diretores e conselheiros do SINDSPEM

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM já tem Diretoria Executiva e Conselho Fiscal definidos para o período 2018-2021. Por meio do voto direto, a esmagadora maioria dos servidores habilitados a participar do pleito eleitoral foi às urnas e fez sua escolha.

Com 514 votos dos 548 funcionários que estiveram na sede do SINDSPEM nessa quinta-feira (30), a chapa 1 (Unidos Somos Fortes) foi eleita. Nove eleitores preferiram deixar o voto em branco e 23 anularam, ainda que alguns tenham anotado o número 1 no campo de marcação da cédula quando deveriam ter apenas feito um X ou preenchido o espaço.

Os participantes do pleito também elegeram a nova composição do Conselho Fiscal do SINDSPEM com 524 votos. Dez servidores votaram em branco e dezesseis anularam. De acordo com dados da Comissão Eleitoral, 1.378 associados ao SINDSPEM estavam habilitados a participar da votação encerrada às 17 horas.

Feita a conferência por mesários e fiscais da chapa única, foi aberta a contagem dos votos nas três urnas. O comprometimento dos membros da Comissão Eleitoral ficou comprovado quando a apuração foi mantida sob luzes de aparelhos de celular, solução para duas interrupções da falta de energia.

Com autorização de representantes da chapa única, o trabalho foi concluído por volta das 20 horas, sob acompanhamento da assessoria jurídica do SINDSPEM.

A próxima etapa do processo eleitoral é o início da transição entre as gestões do sindicato, com primeira reunião marcada para segunda-feira, 04. A posse da próxima diretoria e conselho fiscal está prevista para dia 02 de janeiro de 2018.

Confira abaixo a relação completa dos eleitos

Diretoria Executiva

Presidente: Luis Danthas (Saúde)

Vice-Presidente: Prof. Gilberto (Educação)

Secretário Geral: Prof. Adenílson Oliveria (Deno)

Diretor Financeiro: Jorge Vieira (Saúde)

Diretor Administrativo: Marcio Monteiro (Saúde)

Diretor de Cultura: Weverton (SAAE)

Diretor de Relações Sindicais: Joãozinho (Educação)

1a Delegada Sindical: Janaina (Infraestrutura)

2° Delegado Sindical: Luciano (Saúde)

Conselho Fiscal

Titulares: Dra. Verônica Lins (Saúde), Dilma ACS (Saúde) e Dr. Robson Lessa (Saúde)

Suplentes: Josenildo (SAAE), Jorge Carvalho (Educação) e Cristiano (SMTT)

