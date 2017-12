Servidores do Detran-AL decretam greve por tempo indeterminado

Após a paralisação de advertência de 48 horas, o Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas (Sinsdal) anunciou que a categoria decretou greve por tempo indeterminado, com início a partir da segunda-feira (04).

Segundo o presidente do sindicato, Roberto Martins, não houve sinalização de acordo por parte do Governo. “Não houve abertura do processo de negociação, então a categoria se reuniu em assembleia e ratificou o que já havia aprovado anteriormente, que é a greve por tempo indeterminado”, explicou.

Ainda de acordo com Martins, uma nova assembleia está marcada para a segunda, aguardando um retorno do gestor do Detran, Antônio Carlos Gouveia, para que sejam definidos os 30% de atendimento mínimo essencial.

“Pedimos desculpas à população pelos transtornos gerados, mas a greve foi necessária em uma luta por melhorias no Detran”, disse o presidente do Sinsdal.

Os servidores reivindicam a realização de um concurso público em caráter de urgência para pelo menos 140 servidores, o retorno da autonomia administrativa e financeira ao Detran e a revisão do Plano de Cargos e Carreiras.

Em nota, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) afirmou que o governo tem procurado atender as reivindicações dos servidores. Confira na íntegra:

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), tem procurado resolver todos os pleitos do Sindicato dos Servidores do Detran/AL, respeitando as possibilidades financeiras do Estado.

A Seplag esclarece que a Mesa de Negociação continua sendo o canal de diálogo com os servidores públicos estaduais e reforça que o Governo está aberto para receber e conversar com todas as categorias que trabalham pelo bom andamento da máquina pública.

Fonte: TNH