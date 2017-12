Mulher é morta a facadas após chamar homem de “corno” em Piranhas

Uma mulher – identificada como Fabiana Crispim da Silva, de 28 anos – foi assassinada a facadas na manhã deste domingo (3), no município de Piranhas, na região do Sertão alagoano. O crime foi cometido durante discussão onde a vítima teria chamado José da Silva – o suspeito – de corno.

De acordo com o portal Radar 89, o assassinato aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, local mais conhecido como Fazendinha.

A vítima estava bebendo com amigos na rua onde morava quando uma confusão com um dos vizinhos foi começada. A discussão teria iniciado – segundo informações – após ter chamado José da Silva de corno. O suspeito, então, se muniu com uma faca peixeira e desferiu vários golpes contra a vítima, que morreu no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para o recolhimento do corpo.

Fonte: AL24horas