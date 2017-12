Três vítimas de colisão na AL-220 seguem internadas

Três das cinco vítimas feridas na colisão entre dois veículos registrada na noite de sábado (2) na rodovia AL-220, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, continuam internadas na Unidade de Emergência. O acidente deixou uma criança morta.

A assessoria de comunicação da Unidade de Emergência do Agreste (UEA) informou neste domingo (3), que Jadielson Batista Barros, 36, está internado na Área Laranja, com traumas no rosto e escoriações pelo corpo.

Os dois filhos dele, um menino de 13 anos e uma menina de 4 anos estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com várias fraturas pelo corpo. Todos estão em estado grave e não há previsão de alta.

Outras duas vítimas do acidente, cujas identidades não foram informadas pelo hospital, recebera alta neste domingo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os cinco feridos e a criança morta estavam em um veículo Gol que bateu de frente com um Fiat Strada. O acidente foi registrado por volta das 19h30 do sábado.

O motorista do outro veículo também ficou ferido, mas não há informações sobre o hospital para onde ele foi levado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Fonte: G1/AL