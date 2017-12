Luciano Barbosa prestigia os 250 anos da Santa Casa de Misericórdia de Penedo

Representando o governador Renan Filho, o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, prestigiou nesta sexta-feira (1°) as comemorações dos 250 anos da primeira Santa Casa alagoana, a Santa Casa de Misericórdia de Penedo. Depois de uma missa na Igreja São Gonçalo Garcia, as homenagens se deslocaram para o recém-reformado Teatro do Sete Setembro, no centro histórico do município de Penedo.

“Tenho uma admiração muito grande por Penedo e sempre gostei de apreciar sua beleza, mas hoje é dia conhecer de um jeito íntimo. Eu posso dizer que esse município é ainda mais bonito por dentro, pela solidariedade que a Santa Casa de Misericórdia de Penedo empresta as pessoas carentes”, disse o vice-governador.

O governador Renan Filho foi homenageado, ao lado de outras autoridades como o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, Dom Valério Breda e o ministro do Turismo, Marx Beltrão, com a Comenda João Pereira Alvares.

“A nossa Santa Casa se encontra dentro do fluxo de esperança para aqueles que não têm bens suficientes. É uma alegria poder contar com pessoas muito dedicadas. Nesse novo tempo, podemos contar com o apoio do Governo do Estado e pensar em passos mais ousados”, ressaltou o provedor Dom Valério Breda, também Bispo Diocesano de Penedo.

Dentro das comemorações, foi lançado um selo comemorativo em homenagem aos dois séculos e meio da instituição. As peças filatélicas trazem impresso a imagem da primeira fachada da Santa Casa de Misericórdia de Penedo. O vice-governador Luciano Barbosa deixou sua assinatura no Livro Brasileiro do Acervo Postal.

História

A instituição nasceu de um ato de caridade do coronel e comerciante português João Pereira Alvares em 1767 e resultou em um complexo de saúde atualmente composto por maternidade, hospital e asilo. É mantida desde sua origem pela Irmandade de São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos, quando a cidade histórica ainda tinha a denominação de Vila do Penedo do Rio São Francisco. São dois séculos e meio de serviços prestados às pessoas de baixa renda, missão fundamentada na caridade e na fé cristã.

Fonte: Agência Alagoas