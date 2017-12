Moradores de Piaçabuçu se encontram sem água há mais de 10 dias

A problemática da água, no município de Piaçabuçu, só tem crescido dia após dia, o abastecimento é tão fraco que não tem chegado a alguns bairros. A construção de uma nova adutora no povoado Sudene, é a solução para a falta de água no município, mas obras estão parada há mais de 10 dias.

Segundo a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), a capitação e fornecimento estão sendo realizados, porém, devido ao alto índice de Sal , a água torna-se imprópria para o consumo. A salinização, ocorre devido a baixa vazão do Rio São Francisco.

Luz no fim do túnel?

De acordo com Tácito Marques, gerente da Unidade de Negócio Agreste, o projeto dessa obra é aumentar a autonomia no abastecimento. Após conclusão, serão feitos testes com objetivo de alcançar, ao menos, 23 horas de abastecimento por dia para atender as comunidades, que hoje atua com 16hs de abastecimento diários, o que desagrada a população.

Uma moradora, da Rua Hidelbrando Lobo, no Bairro Brasília, relatou à Redação do Piaçabuçu News, que tem quase 15 dias que água não sobe para encher a caixa d’água de sua residencia.

“Para solucionar essa problemática será construída uma adutora que ligará o Povoado Penedinho, e a construção de novo reservatório, na Estação de Tratamento de Água (ETA), ou seja, somente com o término dessas obras é que, talvez, haverá uma esperança de ter, finalmente, água apropriada”. Ressaltou Tácito Marques.

Em relação as obras estarem paradas há mais de 10 dias no Povoado Sudene, Tácito afirmou que essas obras estão sendo feitas através de um convênio entre a Defesa Civil, a Casal e o Estado de Alagoas, e que a interrupção das obras é por ordem da Defesa Civil.

