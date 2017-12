Servidores do Detran/AL suspendem greve para negociar com Governo

Os serviços do Detran/AL devem retornar, nesta terça-feira, 05, após os servidores suspender a greve, deflagrada nesta segunda-feira, 04. A decisão foi tomada em assembleia geral realizada no fim desta manhã na sede da autarquia, na Cidade Universitária, após o Governo de Alagoas sinalizar uma negociação com a categoria.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran/AL (Sinsdal), Roberto Martins, a categoria dará um voto de confiança ao governador Renan Filho e após ouvir a proposta vai decidir se irá continuar em greve ou se retorna com as mobilizações.

“Amanhã, daremos um voto de confiança ao governador. Estamos suspendendo a greve, vamos ouvir a proposta e na quarta-feira, 06, decidimos em assembleia se a greve continua ou se põe um fim nela”, disse o presidente.

Nesta terça-feira, 05, uma comissão, formada por funcionários do Detran/AL, será recebida pelo Chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, para discutir a pauta de reivindicação, que engloba realização de concurso público, autonomia administrativa e restruturação do Plano de Cargos e Carreira.

“Queremos concurso público para pelo menos 140 novos servidores. Hoje, o Detran tem 290 funcionários e a partir de março 70 irão se aposentar. Só há um caminho, fortalecer os serviços por meio de concurso público. Queremos ainda autonomia financeira, pois o Detran tem que andar com as próprias pernas. Além disso, o plano de Cargos e Carreira da categoria devem ser revisto”, afirmou o sindicalista.

Fonte: AL24horas