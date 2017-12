Com novos investimentos, HE do Agreste passa a oferecer serviço de hemodiálise

Com mais de 45 mil atendimentos realizados de janeiro até a primeira semana de dezembro, o Hospital de Emergência Daniel Houly continua recebendo investimentos do Governo de Alagoas para ampliar a oferta de serviços proporcionados pelo SUS a mais de 50 municípios do interior do Estado. Pacientes de estados vizinhos como Pernambuco, Sergipe e Bahia também são assistidos pelo hospital.

Vinculado à rede de hospitais públicos mantida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o HE do Agreste, com a reforma que o Governo está realizando, passará de 40 para 120 leitos, além de ter garantida a ampliação da área de UTI, que terá acréscimo de 13 para 20 leitos. As obras de triplicação de leitos estão com mais de 98% dos serviços concluídos.

A unidade de saúde é a principal porta de entrada do SUS para uma população superior a um milhão de usuários, no atendimento especializado em emergências provocadas por causas externas, a exemplo dos acidentes de trânsito, ferimentos por arma de fogo ou arma branca, queimaduras, afogamentos, choques elétricos, quedas e envenenamentos.

O prédio da unidade hospitalar está passando por reformas em toda sua estrutura física e recebendo novos e modernos equipamentos. Na semana passada, por exemplo, recebeu quatro novos aparelhos, sendo dois de osmose e duas máquinas para hemodiálise, em um investimento superior a R$ 200 mil.

A diretora-geral do HE do Agreste, médica Regiluce Santos, revela que o novo serviço será disponibilizado a partir de 2018, às vítimas de acidente de trânsito. Ela justifica a importância desse equipamento dizendo que, por conta da gravidade das lesões, as pessoas com politraumas desenvolvem insuficiência renal no período de internação, e o risco de morte é considerado alto.

“O hospital tem parcerias com outras unidades de saúde para o tratamento de diálise em pacientes específicos”, explica a diretora.

O hospital, na avaliação de Regiluce Santos, está quase pronto para ampliar seus serviços a um grande leque de pessoas. Isso, segundo a diretora, graças ao governador Renan Filho e ao secretário de Estado da Saúde, Christian Teixeira, pela triplicação dos leitos e, mais recentemente, o compromisso e muita sensibilidade em autorizar a compra dos equipamentos do novo serviço no HE do Agreste.

“Com a chegada desses aparelhos, o hospital terá autonomia para reforçar o atendimento e promover uma recuperação mais rápida e com qualidade aos usuários”, concluiu a diretora.

Fonte: Agência Alagoas