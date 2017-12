PC descarta ligação entre os assassinatos de Tony Pretinho e Neguinho Boiadeiro

O delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, afirmou em entrevista ao portal Radar 89 que o assassinato do vereador Tony Pretinho – morto na última sexta-feira (15) – não tem ligação com a morte do também vereador Neguinho Boiadeiro, ocorrido no último dia 9 de novembro, ambos no município de Batalha, no Sertão de Alagoas.

De acordo com Paulo Cerqueira, há nas imediações do local onde Tony Pretinho foi morto, nove câmeras de circuito interno, mas, segundo o delegado-geral, os moradores estão se negando a oferecer as imagens com medo de represálias e informaram que os equipamentos não estão realizando gravações.

“Testemunhas nos informaram que o assassino de Tony Pretinho efetuou mais de 10 tiros de pistola 9 milímetros e após os disparos, desceu do carro e efetuou mais um disparo com uma espingarda calibre 12, o que deixou o rosto do paralmentar totalmente desfigurado. No fim, ele disse ‘É assim que se mata!’ e fugiu”, disse Paulo Cerqueira.

Tony Pretinho foi sepultado na manhã deste domingo (17) após ser assassinado a tiros a menos de 500 metros da delegacia de Batalha.

Fonte: AL24horas