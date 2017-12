Coordenação de Saúde Bucal promove encontro para fazer avaliação de indicadores das ações desenvolvidas em Penedo

Sempre atentos e comprometidos com o desenvolvimento do modelo de gestão que sirva como parâmetro exato aos indicadores positivos no trato da saúde bucal em Penedo, a coordenadora de saúde bucal, Edilaine Soares, reuniu na última sexta-feira, 15, profissionais da área que atuam no município.

O encontro que aconteceu no período matutino no auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, reuniu formadores de opinião e colaboradores que apresentaram na oportunidade sua vivência profissional na rede pública de saúde do município, avaliando os indicadores de saúde bucal referente ao segundo quadrimestre de 2017.

Para Edilaine os avanços conquistados em 2017, são provas contundentes de que o trabalho da coordenação tem sido desenvolvido com a devida atenção aos usuários, para que todos possam sair ganhando nesse processo de comprometimento de gestão séria e com foco na constante melhoria da qualidade de vida do povo penedense.

