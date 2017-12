PRF inicia operação Rodovida nesta sexta-feira (22)

O Superintendente Juliano Quintela Malta Lessa da Policia Rodoviária Federal (PRF) de Alagoas, realizou nesta terça-feira (19), uma reunião envolvendo órgãos de trânsito estadual e municipal para tratar das atividades integradas que serão desenvolvidas durante a operação denominada Rodovida.

O principal objetivo da Operação Rodovida é a redução da violência no trânsito e dos custos sociais dela decorrentes, por meio do desenvolvimento de ações nos trechos mais críticos de acidentalidade, realizando atividades de fiscalização e prevenção, para que os condutores não tentem fugir das fiscalizações e cometam infração em rodovias estaduais ou na cidade,

Segundo informações da assessoria de comunicação da PRF, a Operação Rodovida iniciará em 22 de dezembro de 2017 com termino previsto para 18 de fevereiro de 2018, período caracterizado pelo aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais em função das férias escolares e das festas de Natal, Ano Novo e Carnaval.

A Operação consiste na união de esforços dos Governos Federal, Estadual e Municipal para reduzir a violência do trânsito, enfrentando acidentes, principalmente os relacionados ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, não uso do cinto de segurança e envolvendo motocicletas ou ciclomotores, historicamente com índices elevados de letalidade.

São priorizadas ações integradas e simultâneas, envolvendo diversas agências de fiscalização, com atuação coordenada e sistêmica, dentro dos respectivos eixos de competência, com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes.

Para a PRF, a atenção deve ser maior nas BRs 101, 104 e 316, rotas de quem vai viajar para os estados vizinhos. Alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens irregulares são algumas das condutas que ocasionam acidentes graves e que, por isso, devem ser fiscalizadas de forma mais intensa pelas equipes.

Além da grande movimentação, o incentivo ao consumo de álcool e a maratona de festas durante o período são alguns dos fatores que traz preocupação quando o assunto é trânsito. Por isso, a PRF alerta para que os condutores dirijam com prudência, respeitando a sinalização e de forma defensiva.

Os motoristas também não podem dispensar o uso do cinto de segurança, para ele e seus passageiros, e os motociclistas, o uso do capacete. Apesar desses itens não evitar os acidentes, eles diminuem a gravidade das lesões ocasionadas quando o sinistro acontece.

Ainda segundo a ascom da PRF, a reunião contou com a participação do representante do Detran-AL/Lei Seca – Sr. Jair Júnior, do representante do BPTran – CAP PM Guimarães, do representante do DER – Sr. Ednaldo Alves, do Superintendente da SMTT em União dos Palmares – Sr. Jandilson Vasconcelos, e do Assessor Técnico de Trânsito da SMTT de Maceió – Sr. Wanderson Freitas.

De acordo com o Superintendente da PRF, Juliano Lessa, a presença e a atuação dos órgãos fiscalizadores do trânsito têm um grande papel na mudança de comportamento dos usuários e proporciona melhor fluidez do trânsito, e quando esse trabalho é feito de forma integrada verifica-se uma maior efetividade nas fiscalizações, e consequentemente, obtenção de resultados mais satisfatórios.



Com Ascom PRF/AL