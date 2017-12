Concurso da Educação: governo assina contrato e edital sai na próxima semana

O edital do concurso com 850 vagas e nível superior para a Secretaria de Educação de Alagoas será publicado ainda este ano. A informação foi confirmada pelo secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Fabrício Marques Santos.

O contrato para a realização do concurso foi assinado nesta terça-feira, 19, com o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE), da Universidade de Brasília (UNB). “Agora só falta publicar o edital. Como o prazo para sua realização é de 90 dias, acredito que o concurso será realizado no final do primeiro trimestre do ano que vem”, aponta Fabrício.

O valor da inscrição, adianta o secretário, foi definido pelo governo de Alagoas no contrato em R$ 95. As vagas são para professores de diferentes disciplinas, para todas as regiões de Alagoas e serão d no edital. “Em parte os concursados vão reforçar a necessidade de ampliação da rede, além de substituir os profissionais que foram ou serão aposentados”, aponta Marques Santos.

Fabrício antecipa que os concursados serão nomeados no menor espaço de tempo possível, para suprir vagas que serão abertas na rede estadual de ensino: “atendendo recomendação do governador Renan Filho e do secretário de Educação, Luciano Barbosa, vamos fazer o concurso no menor tempo prazo”, adianta.

O concurso foi anunciado pelo governo de Alagoas em outubro deste ano. O edital demorou um pouco mais para ter a data de publicação definida em função de ajustes no contrato para sua realização.

Expectativas

Segundo informações da Superintendência de Valorização de Pessoas da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as vagas serão destinadas as áreas de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Ciências, Matemática, História, Geografia, Inglês, Biologia, Química, Física, Filosofia e Sociologia. A oferta de vagas também foi informado por Luciano Barbosa. “Os candidatos vão concorrer a vaga para carga horária de 30 horas-aulas semanais. Estamos atualmente com 850 vagas”, disse.

“Estamos fazendo um concurso de 30 horas para os profissionais, de acordo com a nova LDB [Lei de Diretrizes e Bases da Educação] e avanços da categoria na Educação, estabelecendo que o professor deve dedicar 30% do seu tempo para o planejamento e atividades fora de sala de aula. Dessas 30 horas, 10 serão dedicadas ao planejamento e as outras 20 horas para estar em sala de aula”, explicou Barbosa.

Uma outra novidade é que as avaliações serão aplicadas no interior do Estado. “É certo que as provas não serão realizadas somente em Maceió, pois os inscritos do interior precisam de uma cidade de apoio para fazer a prova. Nós queremos dar esta oportunidade para as pessoas que moram no interior. Nos últimos anos, houve um processo de interiorização de professores, inclusive na formação deles, além das universidades que dão oportunidade a muitos jovens que estão se formando e que possam prestar o concurso”, disse.

Fonte: Gazetaweb