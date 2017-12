CRB acerta com mais cinco reforços para a próxima temporada

O Clube de Regatas Brasil segue se reforçando para a temporada 2018. O Galo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (20) mais cinco contratações. Foram contratados os zagueiros Anderson Conceição e Everton Sena, os volantes Claudinei e Márcio Passos e o meia Rafael Bastos.

Além dos novos contratados, ficou definido que cinco jogadores das categorias de base irão subir para o grupo principal do CRB. Os zagueiros Renan e Rafael, os volantes Gabriel e Erick, e o atacante Dudu vão fazer parte do profissional.

Pelo site oficial, o Regatas descreveu o perfil dos novos reforços. Veja abaixo.

Anderson Conceição

“Muita força e liderança a caminho do Galo. Desde que começou seu caminho no mundo do futebol, na base do Santos e depois do Mogi Mirim, Anderson Conceição foi um líder nos times que passou. Não existe bola perdida para ele e sua raça foi uma marca em todos os clubes que defendeu. Anderson Conceição estava em Portugal, onde defendeu o Chaves, também já jogou pelo Criciúma, Figueirense, Bahia, Atlético Goianiense, Joinville, São Bernardo e América-MG. No clube mineiro, foi um dos destaques na campanha do acesso para a Série A em 2015”.

Everton Sena

“O novo zagueiro alvirrubro tem 26 anos e chega no Galo após ter um grande desempenho nas últimas temporadas na Série B defendendo as camisas do Goiás, Londrina e Boa Esporte. Revelado pelo Santa Cruz, defendeu o clube pernambucano por quatro temporadas, sendo sempre um destaque, principalmente em 2014, quando atuou em 56 partidas”.

Claudinei

“Muita marcação na frente da defesa regatiana. Essa é a qualidade que o volante Claudinei, 29 anos, vai trazer para o Galo em 2018. Dono de uma história vitoriosa no futebol mineiro, onde foi revelado pela equipe do Democrata de Sete Lagoas e depois se destacou no Atlético Mineiro e no América (no Coelho foi um dos principais jogadores nas duas temporadas que defendeu o clube). Também jogou pelo Avaí, Boa Esporte, Figueirense e Ferroviária de Araraquara (SP)”.

Márcio Passos

“Uma referência do futebol do Rio Grande do Norte. Assim se pode definir o volante Márcio Passos, que nas últimas sete temporadas foi um dos principais destaques dos clubes de Natal, onde defendeu o América e depois o ABC. Seu forte poder de marcação já fez o atleta atuar até como zagueiro, que aliado ao ótimo passe que possui o fez ser um dos principais volantes do futebol nordestino. Márcio é natural de Manaus (AM), já teve uma rápida passagem pelo ASA e também já defendeu as camisas do Oeste e Rio Branco, ambos de São Paulo”.

Rafael Bastos

“Um meia de muita técnica, habilidade e força para chegar dentro da área adversária. Esses são alguns dos atributos de Rafael Bastos, vem para o Galo trazendo a experiência de ter atuado por muitos anos do futebol do exterior e, também, de ter grandes atuações em equipes na Série A do Brasileirão, como Chapecoense e América Mineiro. Rafael já desfilou sua categoria no futebol Japonês, Português, Romeno (um dos principais jogadores do CLUJ, por três temporadas), Bulgária, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Tailândia. Neste último, foi campeão nacional pelo Buriram United, onde levantou a taça com duas rodadas de antecedência. É mais um atleta de muita qualidade que o CRB traz para o seu elenco em 2018”.

