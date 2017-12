Site OparaNews mais uma vez premia personalidades do Ano em Penedo

O portal de notícias, OparaNews, que há 8 anos desenvolve um trabalho social e de entretenimento no município ribeirinho de Penedo, realizou o evento Personalidade do Ano, nesta quarta-feira, 20/12/17, no restaurante do Hotel São Francisco.

Na oportunidade várias pessoas do segmento político, comercial e anônimos foram homenageados com o certificado. Um dos sócios fundador do OparaNews, Valdi Fernando, parabenizou aos homenageados e a todos que confiam no trabalho sério e de credibilidade desenvolvido pelo OparaNews na cidade de Penedo.

Logo após a cerimônia, foi oferecido aos convidados um Coffee Break e o som musical ficou por conta do DJ Grude.

Confira abaixo as fotos dos homenageados.

https://www.facebook.com/pg/oparanewspenedo/photos/?tab=album&album_id=1546520722106517

Confira abaixo os homenageados.

1. ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA FAUSTO

2. ALEXANDRE MALTA SILVA

3. ALINE DE CASTRO DANIEL

4. ALINE FRAGA PEIXOTO

5. ANA FLÁVIA TEIXEIRA

6. ANA LUIZA ARAUJO FREIRE SOARES

7. ANGELA MARIA MALTA SILVA

8. ARMANDO LIMA

9. AUGUSTINHO BATISTA

10. BRUNNO GALVÃO SAMPAIO

11. CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA

12. CONSTANCIO VIEIRA CURVELLO SOBRINHO

13. CINTYA ALVES DA SILVA

14. DERIVAN THOMAZ

15. DIEGO WESLEY COSTA SOUZA

16. DR. FRANCISCO SOUZA GUERRA

17. DR. FRANCISCO COSTA

18. DIÁCONO EDMILSON DA HORA

19. EDUARDO LAÉRCIO LIMA PALMEIRA

20. EDUARDO REGUEIRA SILVA

21. ENALDO ZACARIAS DE JESUS

22. ERINALDO FERREIRA DA SILVA

23. ERNANDE PINHEIRO GAMA

24. FÁBIO ASSIS LEITE DANTAS

25. FAGNER MATIAS DOS SANTOS

26. FARLLEY MATIAS DOS SANTOS

27. FLAVIO MAXIMUS DOMINGOS DA SILVA

28. FRANCISCO MATHEUS DOS SANTOS SOUZA

29. GEOVANE NUNES DE DEUS

30. JEOVANES NOGUEIRA FREIRE

31. JOÃO LUCAS LINS DE QUEIROZ

32. JOSÉ ANTONIO SOUZA DA SILVA

33. JOSÉ VALDERIO DOS SANTOS

34. JOSUÉ MARQUES DA SILVA

35. LUCIANO BARROS LUCENA

36. MANOEL CILDO NOBRE SANTOS

37. MANOEL FRANCISCO

38. MARCIO VICENTE DE ARAUJO

39. MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA

40. MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS

41. MARILENE DE CASTRO SILVA GOMES

42. NADSON VITAL DA SILVA

43. PE. JACKSON RIBEIRO DO NASCIMENTO

44. PE. LUIZ CLÁUDIO PEREIRA

45. PEDRO SOARES DA SILVA NETO

46. RICARDO SILVA VIEIRA

47. RONALDO PEREIRA LOPES

48. SAMUEL CANDIDO DOS SANTOS

49. SYVANRLEI MENEZES DE MACEDO

por Redação