Aulas do Pronatec cultura tem início em Penedo

Teve início no IFAL- Instituto Federal de Alagoas, as aulas dos cursos de Auxiliar de conservação de acervos e Assistente de produção cultural, que estão sendo realizados por meio do Pronatec cultura. Foram selecionados 50 alunos, para cada curso, através de um processo seletivo realizado em novembro de 2017, pela Secretaria municipal de cultura e Coordenadoria da juventude de Penedo.

O evento de abertura contou com a presença de toda a equipe técnica do Pronatec e professores selecionados para lecionar os cursos, além da direção do IFAL, formando a mesa de autoridades.

As aulas tem conclusão prevista para 09 de abril do próximo ano. De acordo com Cleyton Porfirio, Coordenador da Juventude , 518 pessoas se inscreveram, sendo que 244 preencheram o formulário de forma incorreta ou não preencheram todos os dados. A seleção dos aprovados foi feita pelo próprio sistema, avaliando os pré-requisitos do público alvo.

Os cursos tem como objetivo promover aos alunos a oportunidade de formação profissional numa perspectiva cidadã, criando condições para uma melhor inserção no mundo do trabalho, favorecendo o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de torna-los proficientes no campo especifico de atuação.

O curso de Assistente de Produção Cultural irá promover a formação do aluno para essa profissão, cujo foco é auxiliar na implementação de projetos de produção de espetáculos artísticos de música, dança e teatro, a partir da apropriação de conhecimentos da linguagem artística, produção artística e de gestão organizacional.

Já o curso de Auxiliar de Conservação de Acervos, tem como meta qualificar os alunos a exercer essa função, favorecendo a melhoria na prestação de serviços na área de conservação preventiva de acervos bibliográficos, arquivos de vídeo, música, entre outros.

