Previsão do tempo mostra possibilidade de chuvas no final de semana

A previsão do tempo para o final de semana aponta chuvas ocasionais concentradas na região do Litoral e Zona da Mata alagoana. As informações são da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

De acordo com o meteorologista Henrique Mendonça, as chuvas intercaladas acabam ocasionando um tempo mais abafado e com as temperaturas um pouco elevadas.

Para este sábado (23), o tempo no Litoral e Zona da Mata conta com possibilidades de chuvas. A temperatura mínima é de 26° C, enquanto a máxima pode chegar a 31° C.

No Agreste e Sertão, chuvas fracas e pontuais podem cair durante o sábado. Por lá, a mínima é de 23° C e a máxima é de 35°.

Para o domingo (24), as chuvas ocasionais devem ocorrer em todas as regiões. A temperatura mínima no Litoral e Zona da Mata é de 26° C e a máxima de 31° C. Já no Sertão e Agreste, a mínima é de 23° e a máxima varia entre 34° C e 35°.

A previsão para o feriado de Natal, na segunda-feira (25) pode ser consultada no site www.semarh.al.gov.br e estará disponível no sábado.

A previsão também está disponível no aplicativo (app) “SEMARH TEMPO ALAGOAS” para os sistemas Android e iOs.

Fonte: Assessoria