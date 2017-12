Renan lidera intenções de votos para Governo de AL e Calheiros para Senado, aponta pesquisa

Uma pesquisa divulgada, nesta sexta-feira (22), pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa (Ibrape) mostrou que se as eleições fossem hoje, Renan Filho seria reeleito governador de Alagoas com 40% dos votos. Já no Senado, Renan Calheiros seria eleito com 30%.

De acordo com o levantamento do mês de dezembro, para Governador de Alagoas, Renan Filho aparece com 36%, Rui Palmeira com 14% e JHC com 9%. Caso houvesse segundo turno, Renan seria reeleito com 40% dos votos.

Senado

No caso das votações para o Senado, Renan Calheiros aparece com 30%, Benedito de Lira com 18% e Teotonio Vilela com 18%.

Presidente

O levantamento do Ibrape divulgou que caso houvesse uma eleição hoje, Lula estaria com 51% e Jair Bolsonaro com 12%.

Renan x Teo

A pesquisa mostrou a satisfação do povo com relação ao governo Renan Filho. 51% das pessoas entrevistadas afirmaram que o governo de Renan é melhor do que do ex-governador Teo Vilela.

60% dos entrevistados aprovaram a maneira como Renan está governando Alagoas e 38% consideraram o governo como bom.

Temer

Sobre o atual presidente do Brasil, Michel Temer, 95% dos eleitores desaprovam a maneira como ele vem governando o país e 72% consideram o governo péssimo.

Dados

Foram entrevistadas 2000 pessoas (com 16 anos ou mais) entre o período de 14 a 18 de dezembro deste ano, em Alagoas. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 3,0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Fonte: CadaMinuto