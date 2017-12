Homem é esfaqueado no rosto após desentendimento

Um desentendimento, que virou uma luta corporal, acabou com um homem sendo esfaqueado no rosto, com uma faca paixeira, no município de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas, na madrugada desta segunda-feira de natal, 25.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, a vítima, identificada como José Roberto da Conceição, de 35 anos, e o autor do crime, identificado apenas como Cido Guará, estavam no bairro Eldorado, quando tudo aconteceu. As motivações para a tentativa de homicídio ainda não foram esclarecidas.

José Roberto foi socorrido para o o Unidade Mista e Emergência Dr. Antenor Serpa (Umeas), localizada na cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos. Já Cido Guará, fugiu do local após praticar o crime.

Buscas foram realizadas por uma guarnição do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), mas ele ainda não foi localizado. O caso deverá ser investigado pelo delegado Rodrigo Rocha Cavalcanti, titular da Delegacia Regional de Polícia (1ª-DRP).



com Correio Notícia