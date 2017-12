Dois adolescentes são apreendidos após cometerem assaltos com arma de brinquedo

Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos acusados de praticarem assaltos com uma arma de brinquedo na noite desta terça-feira (26), no município de Delmiro Gouveia, no Alto Sertão de Alagoas.

De acordo com militares pertencentes ao 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a apreensão dos menores aconteceu por volta das 22h30, ma Avenida José Oliveira Rocha, no Bairro Novo, próximo ao Fórum da cidade. A arma de brinquedo utilizadas pelos suspeitos tem as mesmas características de uma pistola PT100.

A PM chegou aos menores após denúncias de vários populares informando que dois menores estavam praticando assaltos na localidade. Eles foram encontrados em uma motocicleta da marca Shineray.

Os menores tentaram fugir do local e tentaram se livrar do simulacro, mas foram capturados pelos militares. Com eles foi encontrado também um aparelho celular que havia sido roubado na mesma noite.

Os dois adolescentes foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Delmiro Gouveia.



com Radar 89