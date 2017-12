Processo seletivo da Casal oferta 40 vagas para jovem aprendiz

A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) abriu concurso público para preenchimento de 40 vagas no cargo de Aprendiz. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogável por mais dois, conforme consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (27). As provas acontecem no dia 8 de abril do próximo ano.

De acordo com a publicação, o concurso será realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo e visa ao preenchimento de vagas pelo regime celetista, no Programa Jovem Aprendiz do curso de Aprendizagem Industrial para formação de Assistente Administrativo.

Além das 40 vagas, o edital determina mais 10 vagas para pessoa com deficiência. A carga-horária é de 20 horas semanais e o salário inicial é R$ 468,50. A prova, marcada para acontecer no dia 8 de abril de 2018, é de caráter objetivo, contendo 20 questões de Língua Portuguesa e outras 20 de Matemática.

Pelo edital, os requisitos mínimos exigidos são: ter idade mínima de 14 anos completos e máxima de 21 anos e 7 meses no ato da contratação; ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental; estar matriculado e frequentando a escola, caso não haja concluído o Ensino Médio; e não estar cursando ou tiver concluído, a qualquer tempo, curso de formação profissional, relacionado ou não à formação de aprendizes, de conteúdo programático similar ou idêntico à qualificação de assistentes administrativos, por qualquer entidade de formação técnica profissional metódica.



Fonte: Gazetaweb