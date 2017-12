TJ retifica edital de concurso público para cargos de técnico e analista

Na manhã desta quarta-feira (27), o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) através do vice presidente – desembargador Celyrio Adamastor Tenório Acioly – tornou pública a primeira retificação do edital referente ao concurso público para os cargos do quadro pessoal permanente do Poder Judiciário do Estado.

Para fazer os ajustes no edital, o desembargador levou em consideração o que dispõe o artigo 7 da Lei estadual n.º 7.858/2016, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, indireta, autárquica e fundacional do estado de Alagoas.

O artigo 7 disciplina também a existência de prova de títulos, de natureza classificatória, para os cargos de nível superior, e a necessidade de melhor dispor sobre a ordem de convocação dos candidatos portadores de deficiência e negros, disposta nos itens 6.7 e 7.11, respectivamente, do edital, também foram levados em consideração.

A necessidade de melhor disciplinar questões relativas ao atendimento aos candidatos com necessidades especiais, bem como ao número de candidatos que serão convocados para a fase de exame de sanidade física e mental, também explicam o porquê das alterações feitas no edital.

Concurso oferta 131 vagas; inscrições começam dia 8/01

O certame oferece 131 vagas, sendo 100 vagas para técnico judiciário – área judiciária; 15 para analista judiciário – oficial de justiça avaliador; 15 para analista judiciário – área judiciária e uma para analista judiciário – área de estatística.

As inscrições deverão ser feitas de 8 de janeiro a 15 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. As inscrições custam R$ 80 (técnico judiciário) e R$ 100 (analista judiciário). A prova do concurso está prevista para o dia 25 de março, na cidade de Maceió.

com Ascom TJ/AL