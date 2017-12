Prefeitura de Penedo divulga resultado parcial de processo seletivo

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria municipal de educação (Semed) publicou no diário oficial, na última quinta-feira (28), o resultado parcial da primeira etapa do Processo seletivo simplificado para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais de diversas formações, para atuar nos diversos níveis de ensino na rede municipal, totalizando mais de 160 vagas .

Os candidatos estão sendo avaliados pela comissão técnica da Semed e Segov nas fases: analise curricular, títulos, entrevista e prova prática. De acordo com as regras explicitadas no edital de convocação, para ser aprovado na 1ª etapa, o candidato precisa obter 55 pontos.

Os candidatos aprovados nessa etapa, passarão para a próxima fase que consiste em uma entrevista, a ser realizada, a partir do próximo dia 03 de janeiro na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), localizada na Avenida Getúlio Vargas.

O referido processo seletivo destina-se a seleção de pessoal com jornada de até 40 horas nos termos do art44 da lei municipal 1088/98, para atender a necessidade do serviço público. Os salários variam de R$ 937 a R$ 2000

O resultado parcial da 2ª etapa, será divulgado no dia 18 de janeiro, já no dia 19, será aberto o prazo para possíveis recursos. O resultado final ocorrerá em 23 de janeiro de 2018. Outras informações podem ser obtidas por meio do edital convocação e a errata do mesmo.

Os candidatos reprovados que tiverem interesse em recorrer , deverão preencher o formulário anexo ao edital do PSS e encaminhá-lo ao Protocolo Geral da Prefeitura de Penedo

Fonte: Assessoria