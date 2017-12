Casa da Arquidiocese de Maceió é invadida pela segunda vez no ano

Um homem invadiu a antiga casa do arcebispo de Maceió, Dom Antônio Muniz, no bairro do Farol, em Maceió, e assaltou duas adolescentes de 15 anos que estavam dentro da residência na tarde desta quinta-feira (28). Este é o segundo assalto registrado na casa em menos de um ano.

De acordo com informações do Tenente Rodrigues, do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), o suspeito não identificado entrou pela parte traseira do imóvel e, simulando estar armado, levou dois celulares de duas adolescentes, familiares do vigia que cuida da casa.

“Segundo os relatos, ele entrou com um pano enrolado na mão e fingiu estar armado. Em momento algum ele mostrou uma arma”, disse o tenente. A equipe policial foi acionada pelo caseiro.

Após o assalto, o suspeito levou roupas do caseiro e conseguiu fugir. O 1º BPM, juntamente ao Batalhão de Polícia da Radiopatrulha (BPRP) realizou buscas para tentar localizar o criminoso, mas ele não foi encontrado. O invasor foi descrito pelas vítimas como um jovem de pele clara e magro.

No mês de agosto deste ano, a casa foi alvo de criminosos armados, que levaram pertences e renderam o líder da igreja Católica, enquanto ele ainda morava no local. Ninguém ficou ferido e os suspeitos conseguiram fugir sem deixar pistas.

A Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Maceió explicou que apesar do arcebispo não morar mais na casa, o imóvel pertence a Arquidiocese de Maceió. E que atualmente somente um vigia fica na residência.

Fonte: G1/AL