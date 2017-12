Governo de Alagoas abre edital de concurso para Educação

O Governo de Alagoas divulgou, nesta sexta-feira (29), o edital para o concurso da Secretaria de Educação de Alagoas (Seduc). A publicação do edital está no Diário Oficial do Estado (DOE/AL) e pontua todas as regras do certame, que será organizado e realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/Cebraspe).

Segundo o edital do certame, 850 vagas devem ser preenchidas para o cargo de professor. Os aprovados serão distribuídos entre as 13 Gerências Regionais de Ensino (Geres), que atendem a todo o Estado de Alagoas. O concurso será regido pelo Cebraspe, com auxílio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Seduc.

“Todo o processo de realização deste concurso foi feito baseado, sobretudo, na transparência. O Governo de Alagoas se sobressai mais uma vez em realizar um certame deste tamanho e, sem dúvidas, esse é um grande passo para melhorar a educação dos jovens alagoanos. Firmamos o compromisso de divulgar o edital ainda em 2017 e, após todo um trabalho de equipe, conseguimos cumprir com o prazo”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

De acordo com o edital, as vagas são para as professores das disciplinas de Artes, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia. No geral, o certame contará com duas fases: uma de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; e uma segunda de avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade da Seduc.

Inscrições e provas

O período de inscrições para o concurso começa a partir das 20h do próximo dia 2 de janeiro e prossegue até às 18h do dia 1° de fevereiro de 2018. O procedimento deverá ser feito somente via internet, no portal do Cebrespe. A Secretaria do Planejamento disponibilizará em sua sede ponto de acesso para os candidatos que não possuem acesso à internet. Conforme divulgado, a taxa de inscrição é de R$ 95.

As provas objetivas, que ocorrerão em Maceió e Arapiraca, terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 1º de abril de 2018, no turno da tarde.

Além de todos os requisitos para a realização da inscrição no certame, o edital publicado também possui informações sobre remuneração, jornada de trabalho, avaliações e lotação.

Para ver mais detalhes, clique aqui: http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2017/12/DOEAL-29_12_2017-EXEC.pdf

Fonte: Agência Alagoas