Gramado do Estádio Rei Pelé passa por reparos para 2018

A Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj) informou no final da tarde desta quinta-feira (28) que o gramado do Estádio Rei Pelé passa por reparos para o início da temporada 2018. Os serviços devem ser concluídos antes das primeiras competições oficiais do próximo ano.

Os trabalhos no gramado do Trapichão começaram no dia 11 de dezembro. O secretário Executivo do Esporte e Lazer da Selaj, Charles Hebert, explicou como está sendo o tratamento do gramado.

“Iniciamos os reparos no gramado com o processo de escarificação (corte) e descompactação do solo, retirando todo excesso do gramado com uma máquina moderna doada pela CBF em 2016. Logo após vem a colocação de dez caçambas de terra preta para nutrir e planear o gramado. Para finalizar, a aplicação do adubo, da ureia, muita água para irrigar a grama e o último passo é a aplicação dos pesticidas, para evitar qualquer tipo de praga no gramado do Rei Pelé”, afirmou ao site da Selaj.

O trabalho será feito dentro de um mês e, na segunda quinzena de janeiro, o gramado estará apto para receber as primeiras competições oficiais.

Calendário cheio

A temporada promete fortes emoções no futebol alagoano. CSA e CRB devem mandar no Rei Pelé os jogos do Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O calendário começa com o Nordestão, O primeiro jogo que o Trapichão deve receber é CSA x Sampaio Corrêa, dia 18 de janeiro.

