PC convoca aprovados em concurso para curso de formação

A Polícia Civil foi autorizada pelo Governo do Estado a convocar os candidatos remanescentes ao cargo de Agente de Polícia, considerados aprovados na primeira etapa do Concurso Público instituído pelo Edital nº 1/2012 – PC/AL, para a segunda etapa do certame. Os convocados deverão comparecer a sede da Academia da instituição, nos dias 2 e 3 de janeiro, para efetuar a inscrição no curso de formação.

O candidato ou seu procurador deve se dirigir ao prédio da Gerência da Academia de Polícia Civil de Alagoas (Gapocal) localizada na Rua empresário Jorge Montenegro Barros, nº 3833, no bairro Santa Amélia, em Maceió, das 8 às 17h (horário local), com o objetivo de realizar matrícula para participação na 2ª Turma do Curso de Formação Policial.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, as aulas serão iniciadas no dia 4 de janeiro, com aula inaugural às 8h, em local a ser definido e divulgado no ato da matrícula e no site oficial da Polícia Civil de Alagoas.

Na matricula, os candidatos devem estar munidos de carteira de identidade original ou cópia autenticada em cartório e ficha de matrícula acadêmica, disponibilizada no endereço eletrônico: www.cesp.unb.br /concurso/pc_al_12.

Na manhã desta sexta-feira (29), o delegado-geral Paulo Cerqueira, a delegada-geral adjunta Kátia Emuelly, o gerente da Gapocal, Antonio Carlos Lessa, e demais integrantes da instituição, se reuniram na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, em Jacarecica, para definir detalhes sobre o curso de formação.

Mais informações estão disponíveis no edital de convocação, que deverá ser publicado na próxima edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

com Ascom PC/AL