CSA e ASA vencem e Coruripe é derrotado em últimos amistosos do ano

CSA, ASA e Coruripe realizaram amistosos preparatórios durante o último fim de semana do ano para testar as equipes visando o início da temporada 2018. Azulão e Fantasma jogaram em casa e venceram seus adversários, já o Hulk foi derrotado no interior Sergipe.

O primeiro a entrar em campo foi o ASA, na última sexta-feira (29) no Estádio Coaracy da Mata Fonseca – em Arapiraca – diante do Propriá/SE.

O time escalado pelo técnico Luiz Paulo foi Dida; Chiquinho Alagoano, André Nunes, Lucas Bahia e Lucas Piauí; Cau, Cleidson Pink, Marlos e Carlos Caaporã; Jean Carlos e Rômulo. O Fantasma venceu a equipe sergipana por 2 x 1. Rômulo marcou os dois gols alvinegros. Gilmário descontou para os visitantes.

Já o CSA entrou em campo em um jogo-treino diante da seleção do Sindicato dos Atletas de Futebol Profissional de Alagoas (Sapfe/AL) na tarde deste sábado (30), no CT Gustavo Paiva, no bairro do Mutange. O Azulão venceu por 5 a 1. Maxuell Samurai, Dahwan (duas vezes), Didira e Rafinha marcaram os gols marujos. Jackson diminuiu para o Sapfe/AL.

O Azulão entrou em campo no primeiro tempo com a equipe considerada reserva, que teve: Cajuru; Talisson, Mazinho, Cristiano e Paulinho; Léo, Da Silva, João Victor, Giva, Maxuell e Bruno Veiga. Já na segunda etapa, o técnico Flávio Araújo escalou e equipe titular que foi Mota; Celsinho, Leandro Souza, Lobão e Rafinha; Dawhan, Yuri, Didira, Echeverría e Marcos Antônio, Leandro Kível.

Fechando a série de amistosos das equipes alagoanas, o Coruripe entrou em campo diante do Sergipe, no Estádio João Cruz, no município de Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju. O Hulk perdeu por 1 a 0. O gol da equipe sergipana foi marcado por Rhuan.

O técnico Joécio Barbosa mandou a equipe alviverde a campo com Rock Alan; Renato, Paulo Oliveira, Edson Veneno e Newton; Sorin, Jair Amaral e Palhinha; Ivan, Bambam e Bahia

CSA e Coruripe irão se enfrentar em mais um amistoso preparatório na noite do próximo sábado (6), às 19 horas, no Estádio Gérson Amaral.

