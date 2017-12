Homem é encontrado morto dentro de casa no Benedito Bentes

O Grupo Gay de Alagoas (GGAL) confirmou na tarde deste domingo (31) a morte do 23ª homossexual no estado. Reinaldo Reis estava desaparecido há quatro dias e foi encontrado dentro de casa, no residencial Parque dos Caetés, no Benedito Bentes, em Maceió.

De acordo com o tenente Maxuel, do 5º Batalhão, vizinhos sentiram um mau cheiro vindo do apartamento de Reinaldo, arrombaram a porta e o encontraram no banheiro com um corte no pescoço.

“Ele estava desaparecido. A vizinha que mora embaixo do apartamento começou a sentir um mau cheiro e chamou os outros vizinhos. Eles arrombaram a porta e encontraram a vítima. Ele estava em avançado estado de decomposição, havia muita mosca no local”, afirma.

O presidente do GGAL fez uma publicação no Facebook informando a morte de Reinaldo Reis, que era idealizador do personagem Adrielly Reys. Nildo Correa disse que Reinaldo foi encontrado degolado, mas a polícia disse que ele estava com um corte no pescoço.

“Reinaldo Reis nos deixa um legado de muita sabedoria e riqueza cultural. Adrielly, que brilhou em muitos palcos de Alagoas e fora do país, a partir de agora brilhará e abrilhantará junto a outras estrelas, em outras constelações”, diz a publicação.

Os institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) foram ao local e recolheram o corpo da vítima. Agentes da Delegacia de Homicídios vão investigar o caso.

Fonte: G1/AL