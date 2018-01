ANO NOVO…VIDA NOVA…MAS OS PROBLEMAS SÃO ANTIGOS

O ano é novo, mas os problemas são antigos. O calendário de 2018, principalmente o brasileiro, será afetado sensivelmente pela Copa do Mundo da Rússia, tanto é que alguns times terão apenas duas semanas para treinar antes do início dos jogos oficiais. Mas não é só a cada quatro anos que esses fatos são tão absurdos. Em 2017, os responsáveis pelo futebol no Brasil deram mais um show de desrespeito aos clubes. (Veja ranking na galeria abaixo)

Dos 20 times que disputaram o Brasileirão da Série A, 14 atuaram tanto ou mais do que o Manchester United, equipe que mais entrou em campo entres aquelas que pertencem à elite da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). O Flamengo, recordista de partidas oficiais no Brasil, atuou 17 vezes mais do que o elenco comandado por José Mourinho.

No levantamento, foram considerados todos os jogos oficiais dos 84 times europeus da elite do continente que estiveram na primeira divisão durante o ano de 2017, mesmo critério utilizado para as equipes brasileiras. Na comparação, entre os 25 que mais jogaram, 17 são do Brasil. Coritiba, Vasco e Atlético-GO são os representantes do país que ficaram fora dessa primeira lista.

Entre as curiosidades, chama a atenção que o Avaí esteve em campo tanto quanto o Real Madrid, finalista de Champions League e do Mundial de Clubes. O São Paulo, eliminado precocemente de três competições na temporada, fez apenas um jogos a menos do que o time de Zidane.

Além da desorganização orgânica do futebol brasileiro, o grande diferencial é a disputa dos estaduais que acabam elevando o número de partidas e sufocando o calendário já maltratado. Para completar, ainda inventaram mais um torneio, a Primeira Liga, que contou com a presença de Flamengo e Cruzeiro, por exemplo. A temporada 2018, não é exagero afirmar, será pior.