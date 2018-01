Moradores flagram ônibus atolados na areia do Pontal do Peba

O Alagoas 24 Horas recebeu na manhã desta terça-feira (2) dois vídeos que mostram coletivos atolados na areia da praia do Pontal do Peba, em Piaçabuçu, Litoral Sul de Alagoas, durante o Ano Novo.

De acordo com internautas, a falta de fiscalização dos órgãos ambientais e a ausência de placas educativas na região fazem com este problema seja crônico na região.

Nas imagens, é possível observar também que além dos coletivos que ficaram atolados, outros ônibus foram vistos transitando normalmente apesar do risco de um novo acidente. O avanço da maré assustou ainda os passageiros.

A equipe de reportagem entrou contato com a assessoria do Instituto do Meio Ambiente (IMA) para repercutir o assunto. Segundo a gerente de Monitoramento e Fiscalização, Pollyana Gomes, a fiscalização na região é frequente, além do que existe uma resolução do Conselho Estadual de Proteção Ambiental (Cepram) que proíbe o tráfego de veículos motorizados nas praias de Alagoas. Entretanto, o município de Piaçabuçu possui uma característica diferenciada: por causa de um processo erosivo, causado pelo avanço do mar, onde houve a destruição da rua que havia na frente das casas e a presença de um charco e um rio por trás do Peba, e o único meio de acesso seria pela praia.

A gerente informa também que notificou a prefeitura para resolver o problema, mas que a solução mais viável seria elaborar o projeto Orla, o plano de gestão integrada para a orla do Pontal do Peba. “Enquanto isso, não há alternativa além do tráfego de veículos na faixa de areia, porque se trata de um fenômeno natural, um processo de erosão acentuado naquela faixa de praia. O Ministério Público está ciente da situação. Caso não haja continuidade na elaboração do plano de gestão integrada, o IMA deverá tomar novas medidas junto a prefeitura por causa dos impactos que podem ser causados na biota local devido ao tráfego intenso de veículos”, informa.

O IMA se comprometeu ainda a verificar denúncias sobre a presença de lixo na praia, após os festejos do feriado e novamente notificou a prefeitura. “Sobre a ausência de placas educativas, a equipe do IMA vai verificar a necessidade e a possibilidade de colocação, considerando que parte da área pode estar localizada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Piaçabuçu, uma Unidade de Conservação federal”, finaliza.



Fonte: AL24horas