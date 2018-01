Procon divulga lista com materiais que não podem ser solicitados pelas escolas

Com a aproximação do retorno as aulas é importante estar ciente do direito do consumidor quanto aos itens escolares solicitados pelas escolas e, para tal, o Procon de Arapiraca lançou listas com os materiais que devem ou não ser comprados pelos responsáveis dos aprendizes. Além da lista, o órgão vai a instituições de ensino do município para enfatizar o alerta.

A lista exemplificativa foi criada de acordo com a Lei 12.886/2013, onde consta que “será nula a cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição de ensino”.

Segundo o coordenador do Procon Arapiraca, Denys Reis, o trabalho visa propagar cada vez mais o direito de informação para todos os consumidores, resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, além de realizar o trabalho educativo com escolas

Segue abaixo a listagem de materiais que não podem ser solicitados:

Segue a lista dos materiais que podem ser solicitados, desde que com restrições:



