Governo de Alagoas traz nova convocação com menor número de remanescentes do concurso da Polícia Civil de 2012

O Governo de Alagoas retificou a convocação dos candidatos remanescentes do concurso da Polícia Civil de 2012 para participarem do curso de formação. Com essa medida, o número de candidatos convocados foi reduzido.

Em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 29, o governo convocou 92 aprovados. No entanto, em nova publicação nesta quarta-feira (3), apenas 61 pessoas foram convocadas.

Clique aqui para ter acesso à nova publicação

O diretor da Academia de Polícia Civil, Antônio Carlos Lessa, admitiu o erro. “Inicialmente foram convocados 240, que era o número de vagas do edital. Desses 240, 61 deixaram a institução policial. Então, ficou a vacância de 61 candidatos. Equivocadamente, ontem saiu um edital com 92 e hoje saiu certo”, afirmou.

Ainda de acordo com Lessa, caso os convocados não se inscrevam hoje na Academia, que é quando termina o prazo para esta etapa, novas pessoas podem ser chamadas. “Se não preencher hoje, serão convocadas na sequência, as pessoas que estavam na lista dos 92”, ressaltou o diretor.

Por meio de nota encaminhada à imprensa, o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol) classificou a medida como trapalhada e ainda disse que a Assessoria Jurídica da Delegacia Geral demonstrou falta de trato com a sociedade.

“O presidente do Sindpol, Ricardo Nazário, clama ao governador que permita que todos os 92 candidatos aprovados tenham o direito a fazer a Academia de Polícia Civil. Destes, 31 tiveram os seus nomes retirados na convocação publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (3)”.

Fonte: G1/AL