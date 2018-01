Nova Diretoria do Sindspem toma posse com muitos desafios pela frente

Em uma cerimônia simples porém harmoniosa, a nova diretoria do Sindspem(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo) eleita no último pleito, tomou posse na manhã desta quarta-feira(03)no auditório Joaquim Reis de Santana na presença de associados, familiares, amigos, empresários entenda-se parceiros, imprensa, lideranças comunitárias, políticas e jurídicas.

A solenidade teve inicio com as palavras do Presidente da comissão eleitoral Caio Gonçalves abrindo os trabalhos, e parabenizando a diretoria pelo feito alcançado na última eleição e desejando boa sorte a todos. Ao tempo, em que destacou também a grande atuação da Presidente Ana Flávia a frente daquele sindicato.

Em seguida, foi a vez de Ana Flávia fazer uso da palavra e relembrar algumas conquistas alcançadas durante seu mandato. Parabenizou, o Presidente a ser empossado Luis Dantas e fez questão de lembrá-lo que a missão não é fácil, é árdua e exige muito esforço. No mesmo discurso, se colocou a disposição da nova diretoria para qualquer eventualidade. Agradeceu o apoio recebido dos servidores públicos, dos funcionários da casa, da Câmara Municipal, imprensa local e da sociedade penedense de um modo geral. Falou da experiência de ser líder de um conjunto de pessoas maravilhosas, da forma carinhosa como sempre foi tratada e afirmou em bom tom: “Se fosse pra fazer tudo de novo, eu faria com toda garra e determinação em nome dos nossos companheiros e do nosso sindicato sem nenhum arrependimento”, disse Flavinha.

O próximo passo daquela cerimônia e o momento mais importante, foi quando a atual Presidente Ana Flávia emocionada passou oficialmente o broche para o seu sucessor ora tomando posse Luis Dantas. Esse, logo após realizou seu discurso de posse agradecendo em nome de toda diretoria os votos recebidos. Agradeceu a presença de cada um naquela solenidade e deixou claro que não medirá esforços no sentido de continuar apostando no grande trabalho e no projeto audacioso da atual Presidente que é elevar o nome Sindspem através de várias conquistas.” Desafios, é que não vai faltar a começar pelo o compromisso a ser cumprido com o comércio de Penedo com débitos pendentes”, enfatizou o Presidente Luiz Dantas que tem o Professor Gilberto Carvalho como vice.

Fonte: diariopenedense